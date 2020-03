Federcalcio spagnola: aiuti finanziari ai club per 500 oltre milioni di euro

Il presidente della Federcalcio spagnola (Rfef), Luis Rubiales, ha presentato oggi un pacchetto di misure sociali ed economiche per aiutare il calcio spagnolo.

“E’ una somma importante – ha detto Rubiales al termine di una conference call con i presidenti di tutte le federazioni regionali – che servirà per fronte a questo momento di emergenza, dovuto alla pandemia. Il calcio conta poco di fronte a ciò che sta succedendo, ma dobbiamo darci tutti una mano. Cercheremo di trovare soluzioni assieme alla Liga, è il momento di unire le forze. Se la stagione non viene portata a termine, i club non riceveranno per intero la parte che spetta a ognuno dei diritti televisivi .Bisogna salvare questa stagione. La nostra idea è che le squadre debbano vincere e perdere dentro il campo. Spero si possa giocare ai primi di maggio, anche se non penso sia possibile”.

Comments

comments