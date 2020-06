Feltri si dimette da giornalista, ODG Campania: “Vittoria di Carlo Verna”

Vittorio Feltri, direttore di Libero, si è dimesso da giornalista. Tante le polemiche che l’hanno circondato dopo le sue molte dichiarazioni razziste.

Dimissioni da giornalista per Vittorio Feltri. Il direttore di Libero, dopo le polemiche in particolare degli ultimi mesi per alcune dichiarazioni, soprattutto in era Covid, ritenute discriminatore contro i meridionali, era stato querelato anche dal comune di Napoli.

Di seguito, il post di Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania:

“Una vittoria del presidente nazionale Carlo Verna, una vittoria dell’Ordine della Campania che ha presentato il primo esposto, una vittoria per l’informazione pulita, per Napoli e la Campania”.

Comments

comments