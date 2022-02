Ferlaino: “Giovedì mi aspetto una grande partita del Napoli”

Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, era presente alla presentazione del film “La partita nel fango” dedicato a Diego Maradona.

Il portale tuttomercatoweb ha raccolto le dichiarazioni di Ferlaino, dove ha parlato anche della partita di giovedì. A seguire le sue parole:

“La partita nacque per combinazione, Diego volle e si fece. Ogni giocatore ha la sua mentalità e il suo cervello, Maradona voleva sempre andare in campo e vincere. Cosa mi aspetto giovedì? Una grande partita del Napoli, il Barça non ha più Messi e da tifoso spero che gli azzurri possano vincere.

Cosa manca al Napoli per lo scudetto? Un po’ di fortuna, ieri l’ha avuta. In pratica pareggiare a 3 minuti dalla fine è sempre una fortuna. Non ci sono grandissime squadre, Inter, Milan e Juve hanno giocato male. Ci spero.

Ricordo di Gianni Di Marzio? Andava spesso in Sudamerica, aveva visto subito Maradona e me lo segnalò. Poi ebbe successo a Buenos Aires, a Barcellona e non diciamo neanche cosa fece a Napoli: ha scassato tutto.“

