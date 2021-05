Ferlaino: “La vittoria della Coppa UEFA la soddisfazione più grande”

Il presidente del Napoli degli scudetti Corrado Ferlaino ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale su Repubblica oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Prima di prendere il Napoli ero un signore tranquillo con uno Yacht, un aereo privato e una Ferrari, ora ho solo una Twingo. Ero padrone del mio tempo, il presidente del Napoli non può esserlo. Da semplice imprenditore guadagnavo moltissimo, da dirigente sportivo non ho mai incassato nulla e ci ho rimesso dei soldi per saldare i debiti.

Maradona? Gli ho voluto bene e la sua fine mi ha lasciato perplesso, non è stato aiutato abbastanza da chi gli stava vicino. Gli ho voluto davvero bene mi dispiace che sia rimasto solo.

Vi posso assicurare che da presidente del Napoli ho sempre tenuto lontano la camorra e quelli erano anni in cui il gioco clandestino era molto diffuso.

Vittoria Coppa UEFA? E’ stata la soddisfazione più grande, ricordo ancora il tragitto dallo stadio all’aeroporto di Stoccarda, la strada era imbandierata d’azzurro”.

