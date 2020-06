Ferran Torres, clausola altissima ma contratto in scadenza: il Napoli ci pensa per sostituire Callejon

Ferran Torres, giovane talento del Valencia, è nel mirino del Napoli. Le conferme arrivano dalla redazione dello spagnolo Mundo Deportivo.

Arrivano conferme sull’interesse del Napoli per Ferran Torres, talento del Valencia, 20 anni, esterno destro di grandi qualità, abile nel dribbling, molto rapido. La redazione del Mundo Deportivo fa sapere che il suo contratto scade nel 2021, il rinnovo è lontano e dunque questo è il momento giusto per il Valencia per cederlo, salvo ritrovarsi con offerte basse avvicinandosi alla fine del suo contratto. Il Napoli è molto forte su di lui, lo ha individuato come erede di Callejon, ma la concorrenza è notevole. Il calciatore ha una clausola da 100 milioni ma il Valencia sa bene che nessuno pagherà mai questa cifra.

