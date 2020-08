Ferran Torres, niente Napoli: visite mediche con il Manchester City

Ferran Torres, esterno del Valencia accostato a Juventus e, soprattutto, Napoli, sta per ratificare il suo passaggio al Manchester City.

Ecco quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb:

Niente calcio italiano per Ferran Torres. L’esterno in uscita dal Valencia è stato accostato in passato a Juventus e Napoli che lo hanno corteggiato a lungo in vista della prossima stagione. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il suo futuro sarà in Premier League. Il giocatore infatti ora si trova a Barcellona con un dottore del Manchester City per svolgere le visite mediche di rito. Si stanno risolvendo gli ultimissimi dettagli burocratici tra club per il suo passaggio alla corte di Pep Guardiola. L’operazione porterà nelle casse del Valencia 25 milioni più 10 di bonus e già nelle prossime ore è già attesa l’ufficialità.

