Ferrante, Ass. Sport: “Ringrazio i colleghi per i salti mortali”

L’Assessore allo Sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, ha parlato a margine dell’inaugurazione della statua.

Di seguito le sue parole:

“Volevo ringraziare tutti, questa è l’inizio di una nuova stagione e condivisione di valori fondamentali. Sono stata strafelice di poter prendere questa delibera dandole esecuzione. Ringrazio i colleghi del comune per i salti mortali. Se stasera vedrete scomparire la statua non sarà per un furto, ma perché aspettiamo ancora l’autorizzazione del genio civile. Andrà al deposito e a breve la rimetteremo qui perché questa sarà la sua collocazione.”

