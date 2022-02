Ferrante: “Con il Napoli non stiamo dialogando per trasformare il parcheggio interno in museo“

Emanuela Ferrante, assessore allo Sport del Comune di Napoli, è intervenuta nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Mario Argento? Si tratta di un’impresa difficile. Ci vogliono tanti soldi e un impegno di tutte le parti in causa. I progetti ci sono e sono privati perché, per il Comune, sarebbe stato molto complicato attuare progetti del genere. Riprendono tutta l’area vicino al Mario Argento e, quindi, una riqualificazione di tutta l’area di Fuorigrotta e Bagnoli. Può significare una svolta in queste zone, che diventeranno poli per lo sport e la cultura. Speriamo di poterli realizzare ma ci vorrà tempo“.

Dialogo col Napoli per trasformare il parcheggio interno in museo?

“Con il Napoli non stiamo dialogando su questo. Per ora, stiamo valutando questioni riguardo alla struttura interna, costruita contro i permessi e, quindi, irregolare. Speriamo tutti di mettere qualcosa, magari il museo di Maradona, e sarebbe davvero una bella cosa. Per ora, però, faremo il ‘miglio azzurro’, ovvero cominceremo a ristrutturare la discesa che porta i pullman delle squadre agli spogliatoi.

Museo all’interno? L’idea c’è. Ci sono anche diverse persone che hanno presentato dei progetti. Maradona è sempre nei nostri pensieri“.

