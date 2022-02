Ferrante: “Pronti all’iter per la cittadinanza onoraria a Koulibaly, conosciamo la sua sensibilità. Se il Napoli vince lo scudetto e Mertens resta qui a vita…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Emanuela Ferrante, Assessore allo Sport del Comune di Napoli.

“A Koulibaly la cittadinanza napoletana? Apprezzo lui e Mertens come miei beniamini. Mertens è un napoletano acquisito, se finisce la sua carriera qui a Napoli, allora ci pensiamo. Su Koulibaly: conosco le qualità in campo e fuori. Il Comune lo ha premiato con il premio Rete Mediterranea, conosciamo la sua sensibilità. La richiesta che arriva da Radio Punto Nuovo di conferirgli la cittadinanza onoraria ne vogliamo parlare. Deciderà il Sindaco, ma sono intenzionata a farmene carico. Dopo la vittoria di ieri, il gol su rigore è sempre più bello pensare a Koulibaly come testimonial di Napoli nel mondo. Se vinciamo lo scudetto, poi, figuratevi (ride, ndr). Sarò allo stadio per Napoli-Inter, non posso stare tranquilla, devo essere libera di tifare”.

Comments

comments