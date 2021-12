Ferrara: “Il Napoli ha perso la vetta della classifica con dignità, per lo scudetto è lotta a quattro”

L’ex difensore di Napoli e Juventus Ciro Ferrara ha rilasciato un’intervista che è possible leggere in versione integrale su Il Mattino oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Scudetto? Il Napoli e un po’ il Milan hanno provato a scappare all’inizio ma le altre squadre sono rimaste incollate. Sei o sette punti di distacco a inizio stagione sono poca roba, Inter e Atalanta lo hanno dimostrato. Parliamo di formazioni diverse con idee di gioco differenti ma che nel complesso si equivalgono. Juventus fuori dai giochi? Assolutamente sì, troppe le squadre da rimontare.

Il Napoli ha perso la vetta della classifica? Lo ha fatto con grande dignità. Nonostante l’assenza di cinque pedine essenziali, ha tenuto testa all’Atalanta che forse è la squadra più in forma del momento. Il Napoli, quel che restava della squadra titolare, mi ha lasciato un’ottima impressione.

Sono quasi certo che il Napoli e le altre tre manterranno l’equilibrio di adesso almeno fino in primavera, che resta

sempre il periodo decisivo.

Coppe europee? Al Napoli conviene il filotto italiano in Champions League perché alla lunga le Coppe qualcosina

tolgono. In Europa League il Napoli non deve mollare niente. Contro il Leicester mi aspetto un’altra grande partita.”

Comments

comments