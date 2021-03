Ciro Ferrara, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dello sfogo di Lorenzo Insigne dopo la partita contro il Sassuolo.

Di seguito le sue parole:

“Quello che ha vissuto Insigne è capitato a tanti. Da napoletano ci siamo passati in tanti di noi, Paolo Cannavaro, Bruscolotti, io e Lorenzo sappiamo che le critiche per chi indossa la maglia azzurra e la fascia di capitano sono più pesanti. Il suo sfogo del dopo-Sassuolo non mi sembra grave.”

