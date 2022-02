Ferrara: “Osimhen ha le caratteristiche per essere devastante con il Barcellona”

L’ex difensore del Napoli Ciro Ferrara ai microfoni de Il Mattino oggi in edicola ha presentato la sfida di Europa League contro il Barcellona.

“Il Napoli deve essere bravo e attento per tutta la durata della partita, perché questo non è più quel Barcellona ma non bisogna sottovalutarli. Con l’arrivo di Xavi è cambiato tutto dal punto di vista della

filosofia di gioco, vuole sempre avere il pallino del gioco.

La filosofia di Spalletti non è molto diversa, il Napoli tende sempre ad avere il possesso palla e stavolta dovrà essere più attendista senza farsi innervosire. Dovrà interpretare la partita in maniera diversa anche se non sarà facile. Dovrà aspettare e ripartire velocemente una volta recuperata la palla essendo abili a superare la prima pressione.

Il punto debole del Barcellona è sicuramente la fase difensiva. Lì fanno fatica e il Napoli deve approfittarne assolutamente. Osimhen ha le caratteristiche perfette per essere devastante contro una squadra come il Barcellona. Perché i difensori saranno costretti a coprire più campo alle loro spalle e la sua velocità può diventare un fattore determinante. Ma non solo. Fisicamente il Napoli è superiore e mi aspetto che Anguissa in mezzo al campo possa fare la differenza”

