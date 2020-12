Ferrara: “I ricordi di Stoccarda mi fanno venire ancora la pelle d’oca. Lorenzo ha ammesso l’errore, chiusa qui”

Ciro Ferrara è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della sua Fondazione e della vicenda intorno a Lorenzo Insigne relativa alla sua espulsione.

A seguire il suo intervento:

“Quest’anno non ci sarà l’evento di Natale in presenza. Mercoledì 23, alle 18 e 30, ci sarà l’opportunità di incontrare da remoto alcuni amici dove faremo anche un augurio per un anno migliore. Ci sarà anche una tombola della Fondazione Ferrara-Cannavaro.

La reazione di Insigne è capitata un po’ a tutti, l’ho fatto anche io. Ho letto che Insigne si è scusato; lui è il capitano e di conseguenza avrà una squalifica più pesante. In genere sono due giornate ma credo che si potrà fare ricorso. Alle volte può andare bene ed alle volte può andare male.

Lorenzo ha commesso un errore, lo ha ammesso e si chiude qui la vicenda. Sperando che sia solo una giornata di squalifica in campionato.

Maradona unico? Lo chiedi a me che sono l’unico giocatore che ha vissuto l’intero periodo di Maradona al Napoli, tutti e sette anni. A proposito della serata di Stoccarda, io non posso mai dimenticare l’abbraccio a fine partita. Lo sguardo e le parole di Diego, il suo avvicinarsi a me e poggiare la sua guancia sulla mia testa è stata una roba che mi fa venire la pelle d’oca.

Io porto tutti quei 7 anni dentro che saranno indimenticabili, non c’è un ricordo particolare. Quando Diego è tornato a Napoli, dopo 14 anni, per la mia festa… Quella è stata una cosa che mi ha fatto pensare ‘il mio capitano c’è sempre’. Ci sono tanti che mi ringraziano che hanno potuto vedere Diego, anche ragazzi che non l’hanno mai visto in campo.“

