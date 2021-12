Ferrari a Dazn: “Non era facile recuperarla sotto di due gol, ci siamo riusciti, abbiamo dato continuità e siamo contenti”

Gian Marco Ferrari, difensore del Sassuolo, ha così commentato ai microfoni di DAZN il pareggio per 2-2 contro il Napoli.

L’analisi del match:

“Sicuramente abbiamo sperato di vincerla ma il bicchiere resta mezzo pieno, non era facile recuperarla sotto di due gol, ci siamo riusciti, abbiamo dato continuità e siamo contenti. In passato siamo stati un po’ leggeri, volevamo dimostrare oggi che in una grande partita eravamo in grado di restarci e ora vogliamo confermarci con lo Spezia”.

Dove può arrivare questo Sassuolo?

“Siamo all’inizio del percorso, il campionato è lungo, tanti sono giovani, vogliamo crescere insieme e vedremo dove riusciremo ad arrivare”.

Speri nell’Italia a questo punto?

“Sì certo che la coltivo la speranza, poi davanti a me ci sono tanti grandi giocatori, ma lavoro per farmi trovare pronto se arriverà un’occasione”.

Comments

comments