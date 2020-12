Alex Ferrari, difensore della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita del Maradona contro il Napoli.

“Momento no? E’ una questione che deve venirci da dentro. Dobbiamo trovare qualche stimolo in più perché non stiamo raccogliendo quanto stiamo seminando, ma stiamo cercando di lavorare per raggiungere il nostro obiettivo”.

