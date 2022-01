Ferrari: “Var non utilizzato sul gol: avevo il gomito di Petagna in faccia”

Ferrari, calciatore della Sampdoria, ha parlato della partita persa contro il Napoli in mixed zone. Queste le sue parole.

“Sapevamo di incontrare una squadra in forma e con tanta qualità. Nel secondo tempo siamo riusciti a costruire, ripartiamo da quello. Siamo sempre ai soliti discorsi, il VAR c’è ma non viene utilizzato, il gomito era alto, ce l’avevo in faccia. Loro sono una grande squadra. Noi siamo di sicuro in un momento molto difficile, tanti infortuni e assenze importanti come Colley che è impegnato con la Coppa d’Africa, però dobbiamo essere squadra e tornare a fare punti già dalla gara col Torino“. A riportarlo è il sito ufficiale blucerchiato.

