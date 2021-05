Ferrario su Insigne: “Il Napoli deve confermarlo, sarebbe bello se facesse come Bruscolotti”

L’ex calciatore del Napoli, Moreno Ferrario, commenta ai microfoni del Corriere dello Sport il raggiungimento delle 396 con la maglia azzurra di Insigne. Nella prossima gara con il Verona il capitano azzurro potrebbe scavalcare lo stesso Ferrario e provare a raggiungere Juliano (505).

“I record sono fatti per essere battuti. Sono contento sia toccato a Insigne: da capitano e soprattutto da napoletano. Nel calcio moderno, con tante partite in più a disposizione, è normale migliorare le statistiche. Ma credetemi: più che essere ricordato per i numeri, m’interessa aver giocato undici anni in A con il Napoli, vincendo anche uno Scudetto. A Insigne auguro di vincere come è successo a me. Così da capire qual è la vera gioia.

Rinnovo Insigne? Il Napoli deve confermarlo per il suo valore, certo, ma bisogna vedere cosa deciderà lui: onestamente mi dispiacerebbe se le strade dovessero separarsi. Lui è napoletano, è bravissimo ed è il capitano: sarebbe bello se potesse decidere di restare dov’è fino a che non vincerà, come ha fatto Bruscolotti.”

