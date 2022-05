Ferrer, difensore Spezia: “La partita del Maradona cambiò la nostra mentalità”

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Salva Ferrer, difensore dello Spezia, che ha parlato anche della partita di andata vinta per 1 a 0.

Di seguito le sue parole:

“Sono allo Spezia da tre anni e abbiamo lavroato tantissimo prima per la promozione in Serie A e poi per la salvezza. Il fatto di essere giovani fa sì che il gruppo venga al di sopra di tutto, ci sosteniamo tutti a vicenda.

Verde? Sempre legato a Napoli, è un napoletano vero e mi ha parlato della gente, facendomi capire che Napoli è una città diversa da tutte le altre. Lui ce l’ha nel cuore. Spezia-Napoli? Troveremo un Napoli più rilassato e che può fare più male di un Napoli sotto pressione. Ce la giocheremo contro una squadra che verrà qui a fare una bella partita.

Lo 0-1 del Maradona all’andata? Non so se gli azzurri se la siano legata al dito, ma hanno fatto una bella stagione. Noi avevamo toccato il fondo. Si dirà che è stata fortuna, ma giocammo una bella partita e mettemmo in difficoltà una grande squadra. Dopo la vittoria festeggiammo perché sembrava che qualcosa stesse cambiando, c’era attaccamento verso Thiago Motta, fu una partita chiave per cambiare la nostra mentalità.“

