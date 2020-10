Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Capital.

“Di coronavirus non si muore. L’incertezza uccide le menti delle persone, così fermano la vita.

Gli scienziati vanno in televisione e ognuno dice qualcosa di diverso, il tampone gli scienziati possono metterselo da qualche altra parte.

La bolla per la Serie A? Non ci inventiamo cose che non esistono”.

