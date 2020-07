Ferrero: “Diritti tv? Serve tempo per decidere. Speriamo di riavere i tifosi allo stadio”

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell’Assemblea di Lega tenutasi a Milano.

“Diritti tv? Oggi abbiamo visto le offerte, c’è un interesse importante. Ora le valutiamo e poi ci sarà una prossima assemblea per fare una bella scrematura. Decisione a settembre? Non è che stiamo decidendo su una casa al mare, ma sul futuro della Lega: dovremo essere preparati, pronti e felici di fare centro. Non so se il prossimo campionato inizierà il 14, il 22, il 12…vediamo un attimo come andrà a finire. L’importante è che ci ridiano i tifosi allo stadio”.

Comments

comments