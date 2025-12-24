Napoli

Festa di Natale a Posillipo per allenatore e gruppo squadra. Ospite d’onore la Supercoppa

Pubblicato il

Ieri sera il Napoli si è ritrovato in un noto ristorante di Posillipo, Riserva Rooftop,  per festeggiare il Natale

Giocatori, con le mogli, l’allenatore Antonio Conte, hanno vissuto una serata piacevole, con Stash dei The Kolors e il karaoke. Virale il video di ‘O surdato ‘nnammurato con i calciatori in festa.

