Festa Scudetto: l’ordinanza del comune sulla zona azzurra nel centro di Napoli

Il Comune di Napoli ha diramato un’ordinanza relativa all’istituzione della Zona Azzurra per i possibili festeggiamenti per lo Scudetto.

Premesso che:

• con nota Cat./A.4-Gabinetto O.P. Del 24/04/2023 la Questura di Napoli – Ufficio di Gabinetto (Sezione

2A – Ordine e Sicurezza Pubblica) e a seguito della successiva riunione tenutasi il giorno 26/04/2023

presso la Questura di Napoli, allo scopo di coordinare e pianificare i servizi di ordine e sicurezza

pubblica in occasione dei festeggiamenti dello scudetto previsti nella giornata di sabato 29 aprile 2023,

sono stati chiesti dei particolari provvedimenti di viabilità;

• a seguito della predetta comunicazione e delle decisioni assunte nel corso della riunione del Comitato per

l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del giorno 27/04/2023, con l’Ordinanza Dirigenziale n. 587 del

28/04/2023 (prot. n. 196 del 27/04/2023) è stata disposta l’“Istituzione, da domenica 30 aprile a lunedì 1

maggio 2023, di un particolare dispositivo di circolazione nell’area centrale di Napoli.” che prevedeva,

dalle ore 12:00 di domenica 30 aprile alle ore 4:00 di lunedì 1 maggio 2023, il divieto di transito e di

circolazione veicolare nell’area del centro cittadino rappresentata nella planimetria allegata alla predetta

Ordinanza, come di seguito descritta:

1. area interna al perimetro delimitato dalle seguenti strade/piazze: largo Sermoneta, via Francesco

Caracciolo, via Partenope, via Nazario Sauro, via Ammiraglio Ferdinando Acton, via Cristoforo

Colombo, via Nuova Marina, via Ponte della Maddalena, via Reggia di Portici, via Emanuele

Gianturco, via Taddeo da Sessa, corso Meridionale, via Firenze, piazza Principe Umberto, corso

Giuseppe Garibaldi, piazza Carlo III, via Foria, piazza Cavour, piazza Museo Nazionale, via Santa

Teresa degli Scalzi, via Salvator Rosa, piazza Giuseppe Mazzini, corso Vittorio Emanuele, salita

Piedigrotta, piazza Sanazaro, via Mergellina;

2. ulteriori strade da interdire al transito e alla circolazione dei veicoli: via Santa Teresa degli Scalzi,

corso Amedeo di Savoia, via Salvator Rosa (da piazza Mazzini ad aiuola Santacroce), via Torquato

Tasso, salita della Grotta, gallegia 4 Giornate, galleria Laziale, via Fuorigrotta (da via delle Legioni

alla confluenza con la galleria Laziale, via Orazio.

• Inoltre, con nota nota Cat./A.4-Gabinetto O.P. Del 28/04/2023 la Questura di Napoli – Ufficio di

Gabinetto (Sezione 2A – Ordine e Sicurezza Pubblica), attese le articolate esigenze e tenuto conto delle

complesse questioni organizzative ha chiesto di modificare e integrare il dispositivo di divieto di

circolazione modificando l’orario di inizio del dispositivo dalle ore 14:00 invece che alle 12:00,

favorendo il transito, oltre che a personale impiegato nei servizi di cui all’Ordinanza in oggetto, anche a

personale dei servizi pubblici, eventualmente previa esibizione di modulo di attestazione di servizio;

• pertanto, con Ordinanza Dirigenziale n. 592 del 01/05/23 (prot. n. 199 del 28/04/2023) è stata disposta la

“Modifica e integrazione dell’Ordinanza Dirigenziale n. 587 del 28/04/2023 (prot. n. 196 del

27/04/2023) relativa all’“Istituzione, da domenica 30 aprile a lunedì 1 maggio 2023, di un particolare

dispositivo di circolazione nell’area centrale di Napoli.””;

• con successiva nota nota Cat./A.4-Gabinetto O.P. del 29/04/2023 la Questura di Napoli – Ufficio di

Gabinetto (Sezione 2A – Ordine e Sicurezza Pubblica) ha chesto altresì di disporre un’ulteriore deroga al

divieto di transito veicolare riservata ai veicoli in uso alle strutture alberghiere per il trasporto dei clienti

da e per gli hotel nella zona oggetto del divieto, condotti da autisti muniti di idonea attestazione

rilasciata dai responsabili delle strutture e con esposizione di distintivo identificativo dell’albergo, ben

visibile e riconoscibile;

• con Ordinanza Dirigenziale n. 200 del 29/04/2023 è stata disposta l’“Ulteriore integrazione

dell’Ordinanza Dirigenziale n. 587 del 28/04/2023 (prot. n. 196 del 27/04/2023) relativa all’“Istituzione,

da domenica 30 aprile a lunedì 1 maggio 2023, di un particolare dispositivo di circolazione nell’area

centrale di Napoli.””

Considerato che:

• a seguito della vittoria dell’Inter sulla Lazio e del pareggio del Napoli con la Salernitana, il

provvedimento di limitazione di cui all’Ordinanza Dirigenziale n. 587 del 28/04/2023 (prot. n. 196 del

27/04/2023) ha cessato i suoi effetti alle ore 19:00 del 30 aprile e, con ogni probabilità, la vittoria dello

Scudetto da parte del Napoli si concretizzerà mercoledì o giovedì prossimo, a seguito degli incontri di

calcio tra Lazio-Sassuolo e Udinese-Napoli;

• il giorno 01/05/2023, nel corso della riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi

presso la Prefettura di Napoli, in considerazione del buon esito del dispositivo di limitazione adottato, è

stato deciso di prevedere il suddetto provvedimento anche per i prossimi incontri di calcio, a partire da

trenta minuti prima dell’inizio degli incontri di calcio a fine cessate esigenze;

• con nota Cat./A.4-Gabinetto O.P. del 01/05/2023 la Questura di Napoli – Ufficio di Gabinetto (Sezione

2A – Ordine e Sicurezza Pubblica) ha comunicato che in occasione dei festeggiamenti che, con ogni

probabilità, si potrebbero concretizzare mercoledì 3 o giovedì 4 maggio p.v., al fine del miglior

disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, ha chiesto di prevedere il divieto di accesso e di

transito veicolare nelle aree del centro cittadino, con le modalità di cui alle ordinanze emesse per i

festeggiamenti del 30 aprile scorso, dalle ore 20:30 di mercoledì 3 maggio a fine cessate esigenze di

giovedì 4 maggio e dalle ore 20:30 di giovedì 4 maggio a fine cessate esigenze di venerdì 5 maggio, con

fine cessate esigenze che dovrà valutare l’Autorità di P.S;

• inoltre, con la suddetta nota, per quanto riguarda i presidi ospedalieri, è stato chiesto di disporre il divieto

fermata e di sosta con rimozione coatta nel raggio di 300 metri dai presidi ospedalieri con pronto

soccorso, dalle ore 17:00 di mercoledì 3 maggio alle ore 4:00 di giovedì 4 maggio p.v. e dalle ore 17:00

di giovedì 4 maggio alle ore 4:00 di venerdì 5 maggio p.v. ;

• infine, il giorno 02/05/2023, a seguito della riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

tenutosi presso la Prefettura di Napoli, è stato deciso di prevedere il dispositivo di limitazione di cui

all’Ordinanza Dirigenziale n. 587 del 28/04/2023 (prot. n. 196 del 27/04/2023) così come integrato dalle

ulteriori deroghe previste dalle Ordinanze Dirigenziali n. 592 del 01/05/23 (prot. n. 199 del 28/04/2023) e

n. 200 del 29/04/2023 e con i seguenti orari:

◦ dalle ore 21:00 del giorno 03/05/2023 alle ore 2:00 del giorno 04/05/2023 e comunque fino a cessate

esigenze;

◦ dalle ore 21:00 del giorno 04/05/2023 alle ore 2:00 del giorno 05/05/2023 e comunque fino a cessate

esigenze;

Ritenuto opportuno, per i motivi su esposti, adottare il provvedimento di disciplina viabilistica riportato nella

parte dispositiva del presente atto.

Attestato che:

• il presente provvedimento non contiene dati personali;

• il presente provvedimento non rientra in alcuna delle previsioni normative riportate nell’apposita sezione

del P.I.A.O. e, pertanto, non sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del

sito del Comune di Napoli.

Letti:

• la nota Cat./A.4-Gabinetto O.P. del 01/05/2023 della Questura di Napoli – Ufficio di Gabinetto (Sezione

2A – Ordine e Sicurezza Pubblica);

• il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;

• il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice

della strada;

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

ORDINA

A) Istituire:

a) dalle ore 21:00 del giorno 03/05/2023 alle ore 2:00 del giorno 04/05/2023 e comunque fino a cessate

esigenze che saranno valutate dall’Autorità di P.S;

b) dalle ore 21:00 del giorno 04/05/2023 alle ore 2:00 del giorno 05/05/2023 e comunque fino a cessate

esigenze che saranno valutate dall’Autorità di P.S;

il divieto di transito e di circolazione veicolare nell’area del centro cittadino rappresentata nella planimetria

allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, come di seguito descritta:

1. area interna al perimetro delimitato dalle seguenti strade/piazze: largo Sermoneta, via Francesco

Caracciolo, via Partenope, via Nazario Sauro, via Ammiraglio Ferdinando Acton, via Cristoforo

Colombo, via Nuova Marina, via Ponte della Maddalena, via Reggia di Portici, via Emanuele

Gianturco, via Taddeo da Sessa, corso Meridionale, via Firenze, piazza Principe Umberto, corso

Giuseppe Garibaldi, piazza Carlo III, via Foria, piazza Cavour, piazza Museo Nazionale, via Santa

Teresa degli Scalzi, via Salvator Rosa, piazza Giuseppe Mazzini, corso Vittorio Emanuele, salita

Piedigrotta, piazza Sanazaro, via Mergellina;

2. ulteriori strade da interdire al transito e alla circolazione dei veicoli: via Santa Teresa degli Scalzi,

corso Amedeo di Savoia, via Salvator Rosa (da piazza Mazzini ad aiuola Santacroce), via Torquato

Tasso, salita della Grotta, gallegia 4 Giornate, galleria Laziale, via Fuorigrotta (da via delle Legioni

alla confluenza con la galleria Laziale, via Orazio.

B) In deroga ai suddetti divieti potranno circolare:

1. veicoli delle forze dell’Ordine, di soccorso e di emergenza;

2. gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta,

muniti del tesserino regolarmente rilasciato dalla competente Autorità, nonché i veicoli della Napoli

Servizi S.p.a. adibiti al trasporto disabili;

3. i veicoli intestati ad Enti pubblici, società ed aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché quelli in

chiamata di emergenza o adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto all’esecuzione di lavori ed

opere urgenti e di pubblica utilità;

4. gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate

d’urgenza, nonché quelli con a bordo operatori del settore informazione giornalistica e radiotelevisiva,

nonché fotografi professionisti;

5. gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori che trasportano gas terapeutici o medicinali;

6. gli autoveicoli ed i bus delle aziende di trasporto pubblico, i taxi, gli autoveicoli a noleggio con

conducente;

7. gli autoveicoli, purché di portata inferiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto

di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato;;

8. i veicoli dei partecipanti a cerimonie religiose o civili (battesimi, matrimoni, funerali) programmate nei

giorni di blocco. La richiesta di deroga può essere inoltrata via fax o via mail al Servizio Polizia Locale

unitamente alla certificazione del Parroco o dell’Ufficiale di Stato Civile.;

9. i veicoli (di proprietà/in uso momentaneo/ecc.) utilizzati dal personale delle forze di polizia e della

Prefettura di Napoli chiamati ad assumere o lasciare il servizio nell’ambito del presente dispositivo;

10. i veicoli di proprietà del personale operante nei servizi pubblici, previa esibizione di attestazione di

servizio rilasciata dall’Ente/Società/Azienda di appartenenza;

11. i veicoli di proprietà delle strutture ricettive, aventi sede interna all’area del centro cittadino di cui alla

lettera A) oggetto di divieto di transito e di circolazione veicolare, adibiti al trasporto di persone per

conto proprio, per il trasporto dei clienti da e per le strutture ricettive interne alla zona oggetto del

divieto, condotti da autisti qualificati muniti di idonea attestazione rilasciata dai responsabili delle

strutture e con esposizione, in modo ben visibile e riconoscibile sul veicolo, di distintivo identificativo

della struttura ricettiva.

Tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi

temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico il Servizio Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro

provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della

circolazione veicolare e pedonale ed eventualmente potrà adottare gli opportuni accorgimenti in caso di

necessità, nonché a modificare l’attivazione della presente Ordinanza Dirigenziale a secondo delle esigenze

del traffico veicolare/pedonale.

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza

Pubblica previsti dall’art. 12 e 12 bis del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l’esatta osservanza della presente

Ordinanza.

A norma dell’art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà

ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro

centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell’art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi

abbia interesse all’apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta

giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

