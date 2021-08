FIFA: 41 miliardi di spese negli ultimi 10 anni. Terza l’Italia

Il Sole 24 Ore riporta il report pubblicato dalla FIFA sulle spese sostenute in questi 10 anni per i cartellini dei giocatori.

A livello europeo, il totale delle spese ammonta a 41 miliardi di euro. Manco a dirlo, è l’Inghilterra a tenere il primato nella classifica dei paesi dove i club hanno speso di più con 10,5 miliardi di euro. Il doppio rispetto alla Spagna, 5,7 miliardi di euro, seconda in classifica e poi in terza posizione troviamo l’Italia con 4,8 miliardi spesi.

Per quanto riguarda i club, la prima italiana in classifica è la Juventus che si piazza in nona posizione; a seguire ci sono Inter (12°), Roma (15°), Napoli (18°) e Milan (19°). A guidare la classifica delle spese più ingenti dei club è il Manchester City, con Chelsea e Barcellona a seguire.

Infine, i procuratori; l’Inghilterra sostiene le spese più ingenti (quasi 780 milioni di euro) ma in seconda posizione troviamo l’Italia, con ben 646 milioni di euro spesi per i procuratori

