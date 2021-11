FIFA, Collina sul VAR: “Obiettivo uniformare il suo utilizzo dappertutto”

Sulle pagine di SportWeek, in edicola con la Gazzetta dello Sport, è possibile leggere un’intervista all’ex arbitro Pierluigi Collina.

Collina si è soffermato sul VAR nell’intervista che è possibile leggere su SportWeek. A seguire le sue parole in merito:

“Sarà sempre più utilizzata. E’ come un bambino che ha imparato a camminare, ma non ancora a correre. Il mio giudizio sulla Var è estremamente positivo. Nel 2014 partecipai alla prima riunione in cui venne discussa l’opportunità di dotare l’arbitro di un supporto tecnologico. Cercheremo di semplificarne l’utilizzo, riducendone i costi e le persone coinvolte.

L’utilizzo del VAR in Italia? Non è corretto fare paragoni con altri paesi. Sicuramente il ricorso alla Var va perfezionato. L’obiettivo è quello di uniformare il suo utilizzo dappertutto.”

L’intervista è possibile leggerla integralmente sulle pagine di SportWeek.

