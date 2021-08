Con una lettera inviata alle varie federazioni, FIFA e UEFA hanno comunicato che le trasferte per i tifosi per le partite di qualificazione ai Mondiali sono vietate.

Il motivo è da ricercarsi nel non far aumentare le possibilità di contagio da Covid-19. Una decisione presa dopo l’aumento dei contagi in diversi paesi europei; ad ottobre e novembre FIFA e UEFA ne parleranno di nuovo con i governi.

Le qualificazioni ai prossimi Mondiali partiranno a settembre, quando ci sarà la prima sosta.

Comments

comments