FIFA eNations Cup e eWorld Cup annullate a causa del Covid

La FIFA annuncia una decisione che sta sconvolgendo il mondo eSports: annullate le edizioni di quest’anno della eNations Cup e eWorld Cup.

L’annuncio è arrivato con una nota ufficiale che illustra subito il motivo della decisione:

“Alla luce della pandemia da Covid-19 e dell’impatto che sta avendo su viaggi ed eventi che la FIFA non può controllare, si è presa la decisione di cancellare la FIFAe World Cup 2021 e la FIFAe Nations Cup 2021. Gli effetti della pandemia e le restrizioni globali sui viaggi influiscono anche sui team qualificati ed i player di tutto il mondo; gli stakeholders si sono dichiarati preoccupati dalla situazione nel mezzo delle discussioni relative al tenere o meno le due competizioni.”

Il comunicato ufficiale prosegue, ringraziando chi ha permesso fino ad ora l’organizzazione dei due eventi:

“Gli ultimi sviluppi non garantiscono l’integrità delle competizioni e la sicurezza e la salute di tutte le parti coinvolte, che restano una prorità per noi. La FIFAe World Cup 2021 si sarebbe svolta a Londra, in Inghilterra, dal 6 all’8 agosto mentre la FIFAe Nations Cup a Copenaghen, in Danimarca, dal 20 al 22 agosto. In segno di gratitudine, il montepremi sarà diviso egualmente a tutti coloro che dovevano partecipare alle competizioni.

FIFAe vuole ringraziare tutte le parti coinvolte per gli sforzi fatti fino ad ora per la preparazione delle competizioni; ringraziamenti che vanno anche ai player e ed i membri delle associazioni per gli sforzi fatti in questa stagione. La FIFAe tornerà il prossimo anno con più competizione ai massimi livelli.”

