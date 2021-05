La eNazionale ha disputato la doppia sfida di FIFA eNations Cup in questo week-end, dove in palio c’era l’accesso alla fase finale.

I player italiani sono riusciti nell’impresa battendo ieri la Svizzera per 2 a 0. Nel match precedente, invece, il Belgio ha avuto la meglio sull’Italia per 2 a 1; con questi risultati la eNazionale strappa il pass per la fase finale della FIFA eNations Cup.

La fase si disputerà a Copenaghen, in Danimarca, dal 20 al 22 agosto.

Comments

comments