FIFA, il ranking aggiornato: l’Italia scavalca l’Inghilterra e diventa quarta, il Belgio rimane in testa

Dopo la settimana dedicata agli impegni delle Nazionali, la FIFA ha pubblicato il ranking aggiornato e non mancano le novità.

Il Belgio, semifinalista nell’ultima Nations League, resta in vetta alla classifica, seguito dal Brasile e dalla Francia, vincitrice della competizione, che ha scavalcato l’Inghilterra, guadagnando la terza posizione. Inglesi che scendono addirittura in quinta posizione, scavalcati anche dall’Italia, campione d’Europa in carica, attualmente quarta. Chiudono la top ten Argentina, Spagna, Portogallo, Messico e Danimarca. Dodicesima la Germania.

Il ranking completo (top 10):

1. Belgio 1832.33

2. Brasile 1820.36

3. Francia 1779.24

4. Italia 1750.52

5. Inghilterra 1750.16

6. Argentina 1738.79

7. Spagna 1687.66

8. Portogallo 1681.73

9. Messico 1672.92

10. Danimarca 1668.98

Comments

comments