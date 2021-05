FIFA, Infantino: “Il Mondiale ogni due anni è una possibilità”

Il Presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la proposta dell’Arabia Saudita di organizzare il Mondiale ogni due anni.

“È un modo per promuovere il calcio. Dobbiamo studiare cosa possiamo fare per stimolare tutto il settore calcistico. Dobbiamo avere una mente aperta. Sappiamo cosa rappresenta la Coppa del Mondo. Valuteremo come può inserirsi nel calendario internazionale.I tifosi vogliono vedere partite più importanti. La priorità sarà sportiva e non commerciale”.

