FIFA, Infantino: “Lottiamo così contro gli abusi nel calcio”

In un incontro dell’Assemblea generale il presidente della FIFA Infantino ha spiegato all’Onu come combatteranno gli abusi nel calcio.

A riportare le parole del presidente della FIFA è il portale online de la Gazzetta dello Sport.

“La nuova Fifa ha imparato dalle sue esperienze passate. La Fifa ha definito un solido meccanismo di governance finanziaria, con bilanci certificati e revisioni separate. Negli ultimi anni le denunce di molestie e abusi nello sport sono aumentate, spesso legati all’abuso di autorità da parte di funzionari o utilizzati come ‘moneta’ di corruzione.

Le organizzazioni sportive devono disporre di misure di salvaguardia preventive e di mezzi appropriati per rispondere a preoccupazioni o accuse. Abbiamo lanciato un programma di sostegno alle federazioni, il Fifa Guardians Program, e in partnership con l’Onu stiamo valutando la nascita di un centro internazionale per lo sport sicuro.”

Poi Infantino prosegue parlando dei problemi finanziari e del calciomercato:

“Delle 36 mila partite monitorate solo 150 sono a rischio combine ma sono 150 di troppo, e la crisi pandemica ha aumentato il rischio. La manipolazione delle partite, sebbene relativamente rara, ha un impatto devastante sull’integrità del gioco.

Anche il sistema di trasferimento internazionale deve essere idoneo allo scopo. Un calciomercato alimentato dalla speculazione e non dalla solidarietà comporta un rischio crescente di conflitti di interesse, enorme inflazione di mercato e un crescente squilibrio competitivo.

In risposta, abbiamo creato la Fifa Clearing House, una controparte centrale incaricata di eseguire tutti i controlli richiesti nei trasferimenti dei giocatori.”

Comments

comments