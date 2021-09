FIFA, sanzioni per i club che hanno negato i giocatori alle nazionali

Secondo quanto riporta ESPN, la FIFA prenderà provvedimenti verso i club che hanno negato i giocatori alle Nazionali.

Alcuni club, infatti, si sono rifiutati di far partire i propri giocatori per gli impegni con le Nazionali. Brutte notizie, quindi, per quattro club di Premier League: Liverpool, Chelsea, Manchester City e Manchester United.

Molto probabilmente, i club che si sono rifiutati non potranno schierare i giocatori nella prossima giornata di campionato. Questo vuol dire che giocatori come Alisson, Ederson, Fabinho, Thiago Silva, Firmino, Richarlison e Gabriel Jesús potranno assistere solo dalla tribuna alla partita.

