FIGC, dal comunicato emerge lo slittamento al 30 giugno 2020 per l’iscrizione ai campionati

Con il comunicato diramato oggi, dopo la riunione che si è tenuta, la FIGC ha dichiarato che slitta il termine ultimo per l’iscrizione ai campionati.

L’iscrizione ai campionati professionistici, infatti, è slittata al 30 giugno 2020. Di seguito la parte del comunicato in cui la FIGC ne tratta:

“Stante l’attuale situazione, anche alla luce delle auspicabili ulteriori disposizioni governative per agevolazioni fiscali e contributive, il Consiglio ha conferito delega al presidente federale per allineare le disposizioni della FIGC in materia e per valutare, ed eventualmente emanare, il differimento delle scadenze per l’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2020/2021 dal 22 al 30 giugno.“

