FIGC delegittimata e presidenti indispettiti, gli effetti della sentenza

Alessandro Vocalelli, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, analizza le conseguenze che potrebbe avere la sentenza pro Napoli.

“Quale credibilità resta dei due primi gradi di giudizio della Federcalcio? Una cosa infatti è correggere, attenuare, una sentenza; un’altra – senza entrare nel merito – è stravolgerla completamente. Si può almeno dire che, dal 14 ottobre a oggi, si sono persi settanta giorni?

È stato così sconfessato non soltanto l’indirizzo della Federazione – a proposito del protocollo – ma anche il concetto di solidarietà con cui si era partiti a settembre. E adesso chi ripagherà le società che sono andate a giocare partite in estrema emergenza soltanto perché in quel caso la Asl non si è mossa o non è stata interpellata?”.

Ecco il quadro che dipinge Alessandro Vocalelli (l’articolo completo sulle pagine de La Gazzetta dello Sport).

