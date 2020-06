FIGC e Lega al lavoro per il ritorno di parte dei tifosi allo stadio

Come già anticipato qualche giorno fa dalla nostra redazione, FIGC e Lega sono al lavoro per far tornare i tifosi allo stadio.

Qualche giorno fa avevamo parlato di un possibile ritorno di almeno una parte dei tifosi sugli spalti.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ci parla di un dialogo continuo tra Lega e FIGC per trovare una soluzione.

L’idea sarebbe quella di aprire gli spalti a parte degli abbonati. La capienza sarà ridotta fino al 20/25%, ma un problema sorge spontaneo.

In molte società il numero degli abbonati supera abbondantemente questa soglia. Come decidere a quale abbonato dare la possibilità di assistere alla gara? Queste sono le domande per cui sono attese risposte nei prossimi giorni.

