FIGC, Gravina: “Mi ricandiderò solo se percepirò entusiasmo”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato delle prossime elezioni per i vertici della Federcalcio, in programma il 22 febbraio.

L’attuale numero uno della Federazione non ha escluso la possibilità di ricandidarsi, alla scadenza del suo mandato: “Non posso impedire eventuali candidature alternative, deciderò per la mia candidatura se ci saranno componenti che ritengono che questo lavoro fatto dal sottoscritto vada portato avanti. Se dovessi percepire entusiasmo per la continuità sarò ben felice di andare avanti. Se invece dovessi percepire che non c’è condivisione, non sul voto ma sul percorso da me tracciato, non ho nessuna voglia di ricoprire quel ruolo. Metterò sul piatto della bilancia quanto fatto in due anni, un lavoro tramite il quale abbiamo recuperato dignità non solo nelle competizioni sportive. Candidati alternativi? Non è un problema mio, se qualcuno vuole cercare un sostegno, capiremo chi sta da una parte e chi dall’altra”.

