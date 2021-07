FIGC, Gravina scrive alla Vezzali: “Riapriamo gli stadi per tutti”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è sceso in campo personalmente per favorire la riapertura degli stadi in Italia, dopo l’emergenza Coronavirus.

Il numero uno della Federcalcio ha scritto una lettera a Valentina Vezzali, Sottosegretario allo Sport, per chiederle di valutare la possibilità del pieno ritorno dei tifosi, con l’inizio della nuova stagione calcistica, sulla falsariga di quanto fatto da Paolo Dal Pino, che ha chiesto un incontro con la stessa Vezzali e con il Presidente del Consiglio, Mario Draghi. Al momento, è possibile occupare gli impianti solo per il 25% della loro capienza, ma il miliardo e 200 milioni di perdite stimate per la pandemia hanno spinto i vertici del calcio nostrano a scendere in campo per provare a smuovere la situazione.

Comments

comments