FIGC, i dettagli del nuovo protocollo anti-Covid

In questa situazione, il proseguimento degli allenamenti per tutto il Gruppo Squadra è soggetto all’esecuzione di test molecolari o antigenici quantitativi, come sopra indicato, ogni 48 ore per tutto il periodo di isolamento, oltre ad esami sierologici da effettuarsi la prima volta all’accertata positività e da ripetersi dopo dieci giorni. Il Gruppo Squadra è comunque posto in isolamento fiduciario e nessun componente potrà avere contatti esterni.