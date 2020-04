FIGC, l’ex dg Valentini: “Idee dei presidenti di Serie A basate sulle posizioni in classifica”

Antonello Valentini, ex direttore generale della Federcalcio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Io registro attorno a questa ipotesi delle polemiche a volte strumentali che non hanno modo di esistere. Se si comincerà a giocare lo deciderà il Governo su indicazione dei medici. L’obiettivo resta quello di giocare senza avere scadenze. Ho l’impressione che molti presidenti stiano assumendo la loro idea in base alla loro posizione in classifica. Noi dobbiamo navigare a vista, senza furbate. La Federazione ha il dovere di avere nel cassetto varie ipotesi per ripartire. Abbiamo il paese in un incubo collettivo, se ci sarà modo, si riprenderà”.

