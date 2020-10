FIGC – Lo Monaco: “La Lega ha subito pressioni da parte della Juve. La partita era da rinviare”

Pietro Lo Monaco, ex dirigente ed ora consigliere della FIGC per la Serie C ha rilasciato alcune dichiarazioni a “il senso del calcio”.

“La gara di ieri sarebbe dovuta essere rinviata. Dico di più, il calcio italiano avrebbe dovuto evitare una figura del genere. E’ giusto che la Juve e gli arbitri si siano recati allo Stadium, ma sarebbe stato meglio se il presidente bianconero Andrea Agnelli avesse accolto l’invito di De Laurentiis a rinviare la partita. Ci saremmo risparmiati questa pantomima e settimane di polemiche”.

MANCA BUONSENSO – Secondo Lo Monaco non è stato usato il buonsenso. “Ieri pomeriggio ero convinto che la partita sarebbe stata rinviata – ha continuato Lo Monaco a Radio Crc – purtroppo non è andata così. Secondo me la Lega ha subito pressioni da parte della Juve, che a sua volta credeva che il Napoli avesse spinto l’Asl a intervenire. Vedrete che alla fine la gara verrà recuperata. Secondo me questa situazione si poteva evitare in tutta tranquillità, anche perché davanti alla decisione dell’Asl di mettere in quarantena fiduciaria i giocatori del Napoli, nessuno avrebbe dovuto obiettare. Il protocollo firmato venerdì è chiaro: in caso di intervento di autorità nazionali e locali, la gara non deve essere disputata”.

Comments

comments