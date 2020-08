FIGC: oggi in assemblea si decidono le date d’inizio dei campionati italiani

E’ in programma oggi alle 12 un’Assemblea in FIGC in cui si decideranno le date d’inizio dei prossimi campionati italiani. Questo il comunicato.

“E’ in programma alle ore 12 di oggi, lunedì 31 agosto, la riunione del Consiglio Federale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbale della riunione dello scorso 4 agosto e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa del segretario generale; nomine di competenza; modifiche regolamentari; date attività agonistica ufficiale stagione sportiva 2020/2021 per i campionati nazionali; ratifica delibere di urgenza del presidente federale; varie ed eventuali.”

