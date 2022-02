Filardi: “La partita più importante della stagione me la gioco con Koulibaly e Anguissa”

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’ex azzurro Massimo Filardi.

“La partita più importante della stagione me la gioco sempre con i migliori e quindi con Koulibaly e Anguissa in campo, con tutto il rispetto per Juan Jesus e Lobotka. Lo slovacco lo puoi fare giocare contro il Barcellona dove ci vuole più possesso palla. Contro l’Inter ci vogliono centimetri e fisicità, questa è la classica gara che deve cercare di vincere senza rischiare di perderla. L’Inter sa benissimo che anche per loro è un bivio questa gara, il Napoli deve guardare tutti i particolari perché queste partite si decidono sugli episodi, su un calcio d’angolo o su un calcio piazzato.

Koulibaly? E’ il numero uno, anche per come si è comportato con gli avversari dopo la vittoria della Coppa d’Africa. E’ il leader del Napoli e deve essere assolutamente in campo dal primo minuto.

E’ vero che Inzaghi sbaglia i cambi? Quando ha tolto Brozovic nel derby nell’Inter si è spento la luce, così come è capitato nel Napoli contro il Sassuolo quando fu tolto Mertnes. Alcuni giocatori quando escono dal campo ne risente tutta la squadra.

Chi al posto di Bastoni nell’Inter? Inzaghi ha sempre fatto giocare Dimarco, per il giro palla che vuole l’allenatore dell’Inter ha bisogno di un mancino in quella posizione. In fase difensiva ha qualche lacuna? Meglio per il Napoli. Poi Skriniar messo a sinistra va in difficoltà, a meno che non decidono di lanciare la palla lunga su Dzeko”.

