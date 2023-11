Filippo Inzaghi: le dichiarazioni in conferenza nel post gara

Filippo Inzaghi risponde alle domande dei giornalisti dopo Salernitana-Napoli

Così ha risposto Inzaghi ai giornalisti: “Oggi il risultato non ci premia ma la prestazione si. Non sono queste le partite da vincere. Il primo gol del Napoli era in fuorigioco poi abbiamo retto fino all’82’ quando il Napoli ha fatto il raddoppio. Sfidavamo i campioni d’Italia. La squadra se l’è giocata. Dispiace prendere un gol irregolare. Era facile per il guardalinee non commettere questo errore. Abbiamo preso gol in ogni sistema duque dobbiamo sempre pensare di farne uno in piu dell’avversario”.

