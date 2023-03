Final Four – Il Napoli Futsal incontra il Pesaro al PalaVesuvio

Final Four atto primo. Sabato al PalaVesuvio sarà un grande spettacolo di futsal ed il Napoli alle 21 vuole essere protagonista fin da subito davanti alla sua gente.

Nella seconda semifinale di Coppa Italia avversaria sarà quell’Italservice Pesaro già battuto due volte in campionato. Proprio contro i temibili rossiniani di Colini l’esordio nella kermesse tanto attesa dinanzi alle telecamere di Sky, l’emittente satellitare trasmetterà tutte le sfide in diretta al canale 202: Alex Iannuzzi (Roma 1), Nicola Acquafredda (Molfetta) e Marco Moro (Latina) saranno gli arbitri, al crono Andrea Seminara (Tivoli).

“Loro in queste competizioni fanno pesare l’esperienza e l’abitudine a giocare gare secche, non a caso hanno vinto la Supercoppa – le parole del presidente Serafino Perugino. – Ma noi siamo il Napoli, la nostra mentalità è di vincere sempre e con tutti. Invito tutti gli sportivi a riempire il PalaVesuvio per incitare la squadra, i tifosi sono l’arma in più per superare le difficoltà e le insidie di un match così importante”.

“Non abbiamo, soprattutto nell’ultima apparizione, espresso la miglior prestazione – coach Marìn torna per un momento sul derby di Avellino, – ora cambiamo atteggiamento a casa nostra perché non possiamo sbagliare. Abbiamo un’opportunità d’oro e dovremo nuovamente dimostrare le nostre qualità, restare solidi e cercare di imporci offensivamente sulla loro difesa. Abbiamo i giocatori che conoscono queste situazioni, vincerà chi sarà più freddo nei momenti caldi e senza dubbio con la grinta e la spinta dei nostri sostenitori faremo tutto il possibile”.

“Nell’ultimo periodo non abbiamo giocato ai nostri reali livelli – le parole di capitan Fernando Perugino, – siamo concentrati e vogliamo far bene davanti alla nostra città. Sarà un evento unico, lo aspettiamo da tempo e per noi è una grande occasione. Abbiamo preparato l’incontro al massimo delle nostre forze, l’adrenalina viene da sé e ci sarà da goderci l’atmosfera. I nostri tifosi faranno vedere a tutti che cos’è Napoli”.

Comments

comments