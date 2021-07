Allo stadio Wembley di Londra cala il sipario sugli Europei 2020 con la finale tra Italia e Inghilterra.

Al termine dei tempi regolamentari il risultato vede le due squadre suk punteggio di 1-1.

Inghilterra in vantaggio per 1-0 grazie a un gol di Shaw al 2′, pareggio di Bonucci per l’Italia al 67′.

Le due squadre in campo per i due tempi supplementari, in caso di parità si calciano i rigori.

