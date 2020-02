Finale rinviata: Coppa Italia travolta dall’improvvisa retromarcia della Lega e Inter-Sampdoria potrebbe falsare la lotta salvezza

Non solo la Serie A è stata stravolta dall’allarme coronavirus. Anche la Coppa Italia di riflesso viene interessata dalla improvvisa retromarcia della Lega di Serie A in merito al rinvio delle partite di campionato previste a porte chiuse [LEGGI QUI].

Infatti la finale di Coppa Italia prevista allo stadio Olimpico di Roma mercoledì 13 maggio è stata di conseguenza spostata a mercoledì 20 maggio.

Se spostare la finale di Coppa Italia tutto sommato non è un grosso problema, è invece diverso il discorso per recuperare Inter-Sampdoria. Ricordiamo che la gara è stata rinviata domenica scorsa sempre per l’allarme coronavirus in Lombardia.

Infatti se la riposata Inter giovedì dovesse eliminare il Napoli in Coppa Italia e dovesse raggiungere anche la finale di Europa League, la prima data disponibile per giocare Inter-Sampdoria sarebbe quella di sabato 30 maggio o domenica 31 maggio.

Ricordiamo che l’ultima giornata di campionato è in programma domenica 24 maggio e che la Sampdoria al momento è in piena lotta salvezza.

L’improvvisa retromarcia, per limitare il rischio di falsare il campionato, costringe la Lega a ‘sperare’ in un ‘colpo di fortuna’.

L’eliminazione dell’Inter dall’Europa League metterebbe a disposizione della lega un bel po’ di mercoledì per il recupero di Inter-Sampdoria.

