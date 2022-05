Finali Coppe europee: tre trofei che daranno felicità e gloria a tre club e alle loro tifoserie, date e dirette TV

Le coppe europee sono arrivate all’atto conclusivo con le finali che assegneranno i trofei che renderanno felici tre tifoserie e daranno prestigio e gloria a tre club.

Tre date da cerchiare in rosso sul calendario per gli amanti del calcio e per chi ha ben chiari i veri valori dello sport agonistico.

Europa League. Si parte con quella che per importanza è considerata la seconda competizione europea per club. La finale si gioca al Sanchez Pizjuan di Siviglia mercoledì 18 maggio alle ore 21:00 tra i tedeschi dell‘Eintrach Francoforte e gli scozzesi dei Rangers Glasgow. La gara è visibile sulle piattaforme DAZN e SKY e forse anche in chiaro su TV8 (ma non è ancora ufficiale).

Conference League. Chi sarà la prima squadra a vincere la nuova competizione europea nata solo all’inizio di questa stagione? La Roma o gli olandesi del Feyenoord? Sarà l’Aira Albania Stadium di Tirana a dirlo mercoledì 25 maggio alle ore 21:00 con diretta TV su SKY, DAZN e quasi certamente in chiaro su TV8.

Champions League. Come sempre è la finale più attesa dell’anno a chiudere la stagione europea per club. La finale in programma allo stadio Saint Denis di Parigi sabato 28 maggio alle ore 21:00 tra gli inglesi del Liverpool e gli spagnoli del Real Madrid. Diretta TV su Sky, DAZN e in chiaro su Canale 5.

