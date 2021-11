Finito il primo tempo allo Stadio Olimpico tra l’Italia e la Svizzera, partita per aggiudicarsi un posto ai Mondiali in Qatar 2022.

Finisce in parità il primo tempo tra Italia e Svizzera. Per la squadra Svizzera in gol all’11’ di Widmer , per l’Italia invece segna al 34′ Giovanni Di Lorenzo su un cross di Insigne da calcio di punizione.

