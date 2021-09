La prima partita dei neo campioni d’Europa finisce 1-1 contro la Bulgaria.

Non bastano altri 45 minuti regolamentari all’Italia per vincere contro la Bulgaria. La partita valida per la qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022 é finita in pareggio. In gol nel primo tempo per l’Italia Chiesa al 16esimo e il pareggio della Bulgaria arriva al 39 esimo con Ileves.

