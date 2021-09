L’Inter pareggia a Marassi contro la Sampdoria. La squadra nerazzurra finisce la partita in dieci.

Primo passo falso dell’Inter di Inzaghi, fermata sul 2-2 a Marassi dalla Samp. I nerazzurri chiudono in vantaggio il primo tempo (2-1 con i gol di Dimarco, Yoshida e Lautaro Martinez), ma la ripresa si apre con un gran gol di Augello. Finale in dieci per L’Inter dopo l’infortunio di Sensi con i cinque cambi già effettuati.

