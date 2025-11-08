Finiscono in pari gli anticipi pomeridiani

Anticipo pomeridiano del sabato tra Lecce e Verona
finisce a reti inviolate.
Risultato finale 0-0
Il cordoglio del Napoli per la morte del maestro Beppe Vessicchio
Il report degli azzurri dopo l’allenamento a Castel Volturno
Serie A: Pisa-Cremonese 1-0
Di Lorenzo alla Lega Serie A a inizio stagione: “Contenti dei nuovi ragazzi, si sono integrati subito alla perfezione”
A Città della Scienza “Il Museo che verrà” per ripensare le istituzioni culturali di domani
Buongiorno:”Dobbiamo essere piu imprevedibili in fase di rifinitura. Conte ci chiede di andare sempre forte”.
Napoli: Ogni rosa ha le sue spine ma anche i petali profumati.
De Laurentiis:”Il Maradona è un semi-c.sso. Voglio uno stadio con parcheggi e 70.000 posti”.
I convocati di Gattuso
FIFA Awards 2025: tra le candidature anche tre azzurri